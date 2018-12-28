Viber подвел итоги года

Компания Viber подвела итоги года и выяснила, чем жили и увлекались пользователи мессенджера в 2018.

Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд. человек. При этом в Беларуси мессенджером пользуется более половины жителей страны. По сравнению с 2017 годом, количество зарегистрированных пользователей выросло на 38%.

В течение 2018 года пользователи приложения не теряли активности и продолжали общаться и делиться эмоциями с помощью сообщений, звонков, стикеров и GIF. Наибольшую активность проявили жители Минска. В топ самых “звонящих” и “пишущих” городов Беларуси вошли: Минск (42% звонков было совершено и сообщений отправлено именно отсюда), Могилев (11%), Витебск (10%).

Согласно статистике, белорусы любят не только писать, но и удалять написанное - этой функцией в 2018 году воспользовался каждый четвертый пользователь.

Стикеры продолжают оставаться одной из наиболее любимых и востребованных функций. В 2018 году самыми популярными у белорусских пользователей стикерпаком стал «Violet». Второе место занял стикерпак для “начала разговора” «Эй, привет» (4.03%). Третье место по скачиваемости занял стикерпак с веселыми пасхальными яйцами. По статистике мессенджера, каждый второй активный пользователь отправляет стикеры, а всего за одну минуту происходит обмен 300 тысячами этих наклеек.

С момента запуска в 2018 году функции сообществ - тематических групп для неограниченного числа участников - их подписчиками стали около миллиона белорусов. Со дня запуска сообществ 1 октября 2018 года в Беларуси создано 564 такие тематические группы. Самые популярное сообщество удалось создать МЧС Беларуси, оно насчитывает более 100 000 человек.