В Windows 10 появилась авторизация по SMS

В последней тестовой сборке Windows 10 с индексом 18309 появилась возможность авторизации учетной записи с помощью одноразового SMS-кода.

Новшество реализовано во всех редакциях системы и призвано избавить пользователей от устаревшей и небезопасной парольной авторизации, вместо которой рекомендуется использовать криптографические ключи или биометрические сканеры.

Также Microsoft сделала «Кортану» менее болтливой. Теперь она не будет разговаривать во время установки системы, что должно сделать данный процесс менее раздражительным. Однако пользователей, которые имеют проблемы со зрением, это вряд ли порадует – ранее с помощью помощницы можно было настраивать систему на этапе установки. Исключение сделано только процесса чистой установки.