Выпущен «самый производительный» ARM-процессор

Компания Huawei представила серверный процессор Kunpeng 920, который называет самым производительным процессором в отрасли из всех, основанных на архитектуре ARM. На своем сайте Huawei пишет, что новый CPU должен поспособствовать развитию вычислений в сфере больших данных, распределенных хранилищ и сценариев нативных приложений ARM.

Kunpeng 920 выполнен по техпроцессу 7 нм. Разработкой занималась сама Huawei, используя лицензию ARMv8. Компания сообщает, что производительность процессора по тесту SPECint достигла 930 баллов, что на 25% выше принятого в отрасли стандарта. При этом энергоэффективность Kunpeng 920 на 30% выше, чем у аналогов, пишет производитель на сайте.

Процессор состоит из 64 ядер с максимальной частотой 2,6 ГГц. Имеется интегрированная восьмиканальная DDR4, пропускная способность памяти превосходит аналоги на 46%. Kunpeng 920 оснащен двумя портами 100G RoCE, поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 и CCIX, общая пропускная способность достигает 640 гигабит в секунду.