LG открывает эпоху телевизоров будущего с первым в мире сворачиваемым OLED - телевизором

LG Electronics определяет новое поколение телевизоров, представляя на выставке CES 2019 первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор. LG SIGNATURE OLED TV R — новое слово в телевизионной технике: телевизор обладает изменяемым форм-фактором, который стал реальностью только благодаря OLED-технологии LG. Этот потрясающий продукт от LG — больше, чем демонстрация инженерного мастерства, ведь он предлагает непревзойденное качество изображения и звука в форм-факторе, открывающем пользователям домашних телевизоров неограниченные возможности формирования идеального пространства для просмотра.

Современные экраны телевизоров постоянно увеличивались в размере по мере того, как повышалось их разрешение, а клиенты хотели получать все более захватывающий опыт просмотра. Обратной стороной этого процесса стали огромные черные панели, съедающие пространство комнаты, когда телевизор не используется. Даже более современные телевизоры не в состоянии предложить контраст глубокого черного, который хотят получить потребители. Стремясь сделать большие телевизоры менее заметными, производители наперегонки создают все более тонкие экраны, делая выбор в пользу максимально ненавязчивого дизайна.

Представив в прошлом году телевизор LG SIGNATURE OLED TV W, LG полностью отбросила традиционные представления о телевизорах, сфокусировавшись на простоте экрана. Новый продукт получил прозвище «телевизор-обои», а LG доказала, что телевизор может сочетать в себе производительность, утонченность и красоту. Последняя разработка LG поднимает это достижение на совершенно новый уровень. LG создала телевизор с экраном, который может волшебным образом появляться и исчезать — это революционная инновация, словно бросающая вызов логике. R названии нового телевизора LG SIGNATURE OLED TV R означает revolution — революцию в сегменте домашних кинотеатров, а также redefining — переосмысление пространства благодаря его умению раскрываться и сворачиваться одним нажатием кнопки.

Гибкий OLED-телевизор по-настоящему меняет правила игры, освобождая пользователей от ограничений стен и давая им возможность формировать собственное пространство, которое отныне не будет отдано исключительно под просмотр телевизора. Тот факт, что LG SIGNATURE OLED TV R может трансформироваться, предлагая три различных формата просмотра — Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс), — позволяет потребителям использовать телевизор так, как до эпохи OLED-технологий использовать его было невозможно.

Формат Full View предлагает широкоэкранный просмотр с демонстрацией высочайшего уровня контрастности, глубины и реалистичности, которые стали неотъемлемой частью всех телевизоров LG. При помощи голосового управления пользователи могут выполнять задачи с Amazon Alexa, новинкой в линейке ИИ для телевизоров от LG в 2019 году, в которую также вошла поддержка Apple AirPlay 2 и HomeKit. С AirPlay 2 пользователи могут легко просматривать видео из iTunes и других видеоприложений, а также получать доступ к музыке и фотографиям с устройств Apple напрямую через телевизор LG SIGNATURE OLED TV R. Благодаря поддержке Apple HomeKit пользователи смогут управлять телевизором LG TV через приложение Home или голосовые команды Siri.

В режиме Line View телевизор LG SIGNATURE OLED TV R может быть развернут частично, что позволяет использовать его, когда не требуется задействовать всю поверхность экрана. В режиме Line View пользователь может обратиться к таким функциям, как Clock (Часы), Frame (Фоторамка), Mood (Настроение), Music (Музыка) и Home Dashboard (Панель управления). Воспользуйтесь функцией «Часы», чтобы узнавать время и погоду, функцией «Фоторамка», чтобы просматривать семейные фотографии со смартфона, или «Настроение», чтобы создать расслабляющую атмосферу.

В режиме Zero View все 65 дюймов телевизора LG SIGNATURE OLED TV R скрыты в подставке. Даже в этом режиме пользователям доступна музыка и аудиоконтент, который воспроизводится через фронтальную 4.2-канальную аудиосистему Dolby Atmos мощностью 100 Вт. Премиальность продукта очевидна в каждой его детали, от шлифованной алюминиевой поверхности корпуса до высококачественной шерстяной сетки динамиков, разработанной датской компанией Kvadrat.