Дед Мороз в центре Минска тащил на спине холодильник. Что это было?

В Минске был замечен Дед Мороз с холодильником на спине. Мужчина в костюме сказочного персонажа прошагал с ним вдоль жилого дома и «нырнул» в подъезд. Мы решили разобраться, что это было.

Деда Мороза с холодильником видели на улице Красной. Судя по упаковке, техника была новой – видимо, кто-то заказал ее под елку.

«В резиденции Деда Мороза теперь проходят спецподготовку, – иронизирует очевидец. – В дымоход не пролез – вот и пришлось на спине тащить».

Как оказалось, Дед Мороз представляет службу доставки сети магазинов ATLANT. Во время зимних праздников сказочного персонажа, вооруженного белорусской техникой, можно было встретить по всей Беларуси. И даже с мешком мандаринов в качестве подарка.

«Мы хотели привнести атмосферу праздника в каждый дом. Обеспечить людей не только необходимой бытовой техникой, но и зарядом эмоций. Бесплатная доставка от Деда Мороза, безусловно, себя оправдала», – рассказали организаторы.