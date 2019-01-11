LG на ежегодной выставке в Америке представила телевизоры с технологиями последнего поколения

Компания LG Electronics выводит ощущения от домашнего кинотеатра на новые высоты, представляя свои новейшие флагманские телевизоры с технологией ThinQ AI на выставке CES 2019. Оснащенные интеллектуальным процессором второго поколения собственной разработки α (альфа) 9 Gen 2 и алгоритмом глубокого обучения, новые модели обеспечивают более высокий уровень AI-изображения и качества звука. Благодаря этому новому алгоритму телевизоры LG 2019 года предлагают улучшенное изображение и звук, анализируя источник контента и помещение, чтобы предложить оптимизированную картинку.

Созданный на базе открытой интеллектуальной платформы от LG, модельный ряд телевизоров LG 2019 года обеспечивает доступ к широкому набору услуг с элементами искусственного интеллекта на нескольких платформах, включая недавно внедренную Amazon Alexa наряду со встроенным Google Assistant. Пользователи получат удовольствие от простоты распознавания их речи и интуитивно понятной функции Home Dashboard, позволяющей управлять широким спектром устройств умного дома прямо с телевизора.

Новый процессор точно регулирует тональную компрессию в зависимости от условий просмотра для оптимизации яркости экрана, задействуя заложенную в него способность «понимать», как человеческий глаз воспринимает изображение при разном освещении. В этом процессоре применяется датчик внешнего освещения в месте работы телевизора. Измеряя уровень освещенности, датчик автоматически регулирует яркость, компенсируя ее уровень по мере необходимости. Технология α9 Gen 2 AI способна дополнительно улучшать воспроизведение контента с расширенным динамическим диапазоном путем регулирования яркости, при котором даже самые темные сцены становятся невероятно контрастными, детализированными и цветонасыщенными даже в комнатах с ярким освещением. И за счет применения новейшей технологии коррекции изображения Dolby Vision от Dolby телевизоры LG обеспечивают по-настоящему настоящее HDR-изображение при разной освещенности помещения.

Качество звука улучшается интеллектуальным алгоритмом, способным выполнять повышающее микширование двухканального аудиоконтента до убедительного виртуального 5.1-канального пространственного звучания. α9 Gen 2 оптимизирует выходной сигнал на основе типа контента, делая голоса четче, в частности, в кинофильмах, телесериалах и выпусках новостей.

Впервые реализованный в телевизорах 2018 года выпуска с технологией ThinQ AI, сервис Google Assistant встроен и в линейку моделей 2019 года, позволяя пользователям без труда выполнять повседневные задачи, находить ответы на вопросы и управлять совместимыми устройствами умного дома. Пользователям больше не придется брать телефон, чтобы, скажем, заказать пиццу: они смогут это делать с помощью телевизора без прерывания просмотра телепрограммы.

В этом году LG расширяет сотрудничество с другими компаниями в области искусственного интеллекта, чтобы применить технологию ThinQ AI в телевизорах 2019 года выпуска и тем самым обеспечить покупателям большее разнообразие голосовых услуг. Нажав кнопку Amazon Prime Video на пульте дистанционного управления Magic Remote, пользователи могут управлять устройствами умного дома, задавать вопросы, иметь доступ к множеству функций и даже идеально настраивать систему Alexa Routine с сигнализацией для пробуждения или предупреждения, информацией о трафике и переключением любимых телеканалов — и всё это при помощи управления голосом. В телевизорах LG 2019 года с технологией ThinQ AI также предусмотрены функции Alexa для воспроизведения музыки, контроля погоды или доступа к ряду визуально улучшенных опций, включая Food Network для нахождения рецептов блюд и постижения искусства кулинарии. Не составит труда и поддержание порядка в доме, покупка товаров на Amazon или совершение долгожданного длительного путешествия в Австралию, Новую Зеландию и на прилегающие острова (в последнем случае на поисковике Kayak достаточно произнести что-нибудь типа: «Заказать номер на Золотом Берегу»).

Появление в телевизорах LG 2019 года с технологией ThinQ AI новой функции распознавания речи делает проще, чем когда-либо прежде, получение правильных ответов. Понимая контекст произносимого, эти телевизоры дают пользователям возможность делать более сложные запросы, избавляя их от необходимости отдавать серию повторяющихся команд для получения желаемых результатов. Эта услуга будет доступна в телевизорах LG с технологией ThinQ AI в более чем 140 странах.