В городском кафе GARAGE Food&Coffee появился виртуальный официант

На этой неделе кафе GARAGE запустило чат-бот в Telegram, позволяющий сделать заказ с доставкой буквально за минуту.

Запустить чат-бот можно по ссылке @Cafe_Garage_Bot. Вас поприветствует виртуальный официант и предложит выбрать категорию блюд: сейчас можно заказать пиццы, бургеры, тостады, питы, выгодные сеты. А чуть позже ассортимент будет расширен.

Выбрав блюдо, пользователь сразу же увидит его состав и фото.

Интерфейс легкий и интуитивно понятный: много подсказок – вы точно не заблудитесь.

После подтверждения заказа, виртуальный официант спросит номер телефона и адрес. Его можно будет ввести вручную либо с помощью кнопки «поделиться геолокацией».

Оплатить заказ можно наличными или пластиковой картой курьеру в момент получения заказа.

Скоро появится возможность оплачивать онлайн.

«Мы хотим стать еще быстрее и удобнее - комментирует новую фишку заведения CEO Олег Паречин. – Клиенты получают возможность оформить доставку в несколько кликов на привычной им «территории»: это быстро и удобно. Рассчитываем, что наш новый официант Маргарита (чат-бот) очень понравится клиенту и продвинет наш сервис на новый уровень. Обещаю поделиться цифрами продаж Маргариты у себя на страничке ФБ через несколько месяцев».