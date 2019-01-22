WhatsApp ограничит пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp установил лимит на пересылку сообщений для борьбы с распространением фейковых новостей. Теперь делиться одним сообщением можно максимум пять раз.

Ранее пересылать одно сообщение можно было до 20 раз. Новые ограничения также коснулись количества пользователей, с которыми можно делиться сообщением - ранее эта цифра превышала 5 тысяч пользователей, сейчас ее сократили до 1280.

Как сообщила вице-президент WhatsApp по вопросам стратегии и коммуникаций Виктория Гранд, это решение принято в рамках борьбы с распространением дезинформации и слухов.