В БГУИР стартовал набор старшеклассников на курсы по кибербезопасности

В Академии информатики для школьников при БГУИР подросткам предлагают пройти базовый и продвинутый курс – благодаря полученным знаниям старшеклассники смогут не только узнать об основах кибербезопасности, но и осознаннее подойти к выбору будущей профессии. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой защиты информации БГУИР Тимофей Борботько.



Идея создания таких курсов появилась не случайно. Количество киберпреступлений растет с каждым годом во всем мире, в том числе и у нас в стране – к примеру, по данным МВД, число хищений с помощью компьютерной техники выросло с 2318 таких случаев в 2017 году до 3585 в 2018-м.



Тимофей Борботько объясняет – когда мы с помощью компьютера, планшета или смартфона обмениваемся сообщениями, файлами, оплачиваем товары или услуги, мы ставим под удар свои персональные данные. В случае кибератаки они могут быть перехвачены злоумышленником для их использования в корыстных целях:



— Как показывает практика, усилий одних лишь специалистов по защите персональных данных здесь недостаточно, хотя бы потому, что обеспечением безопасности своего технического средства каждый человек занимается самостоятельно в меру понимания этой проблемы. Это в целом обуславливает успешность реализации многих атак, которые проводятся с целью получения финансовой выгоды. И наиболее уязвимая категория пользователей — дети. Чтобы они смогли противостоять киберугрозам, им необходимы специальные знания и навыки.



Базовый курс — «Безопасность персональных данных» — рассчитан для учащихся 8—11 классов средних школ. Слушатели будут изучать, как обеспечить защиту информации на различных технических средствах. Программу предлагается освоить за 2,5 месяца, или 40 учебных часов. Те, кто прошел этот курс, могут перейти к углубленному курсу, — «Безопасность информационных сетей». Здесь уже будут обучать тому, как обеспечить безопасность информации, передаваемой по каналам связи. Сроки обучения те же.