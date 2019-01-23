Три белорусских стартапа победили в конкурсе от портала Product Hunt

Три резидента Парка высоких технологий победили в итоговом конкурсе известной платформы Product Hunt – Golden Kitty Awards.

Стартап Wannaby победил в категории «Дополненная реальность». Приложение позволяет менять цвет ногтей с помощью смартфона. Проект RocketBody выиграл в номинации «Здоровье и фитнес». Приложение помогает в спортивных тренировках и задействует ЭКГ-датчик для мониторинга здоровья. Агростартап Onesoil отметился в разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение». В компании создали интерактивную карту полей для фермеров и собрали полную информацию о них в ЕС и США.

Product Hunt - это веб-сайт, на котором выкладываются новые технологические продукты. Проект поддерживается Y Combinator – крупнейшим акселератором для стартапов в мире. Golden Kitty Awards – это ежегодный конкурс, где соревнуются более 12 тысяч стартапов из разных сфер.