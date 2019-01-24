Microsoft анонсировала модельный ряд Windows-ноутбуков

Корпорация Microsoft рассказала о семи новых недорогих устройствах на базе Windows 10. Все они разработаны партнерами корпорации, в том числе китайской компанией Lenovo, мировым лидером на рынке персональных и мобильных компьютеров.

Все анонсированные устройства ориентированы в первую очередь на преподавателей и учеников, и некоторые из них имеют расширенный набор возможностей, которые также могут пригодиться инженерам и художникам. Основная цель Microsoft в продвижении дешевых Windows-ноутбуков заключается в борьбе против Google с ее хромбуками и завоевании образовательного сегмента компьютерного рынка.

нонсированные Microsoft мобильные ПК произведены компаниями Lenovo (Китай), Acer (Тайвань) и Dell (США) – по три устройства от Lenovo и Acer и одно от Dell. Все они управляются ОС Windows 10, работающей в режиме S Mode, и цена на них стартует от $189 (стоимость актуальна для рынка Северной Америки).

Список моделей Lenovo включает ноутбук-трансформер 300e с экраном 11,6 дюйма и классические лэптопы 100e и 14w. Acer предложила ноутбуки TravelMate B1 (B118-M), TravelMate Spin B1 (B118-R/RN) и TravelMate B1-141, а Dell представила модель Latitude 3300 for Education.