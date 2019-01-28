Апрельское обновление сделает Windows 10 красочнее

Одна из малоизвестных новых функций, которая появилась в последней сборке запланированного на апрель шестого крупного обновления для Windows 10, будет заметна в повседневном использовании, так как касается пользовательского интерфейса.

В описании нововведений последней версии Insider Preview Build (18 323) говорится, что цветовой акцент будет теперь применяться не только на панели задач, в меню «Пуск» и в «Центре действий» на панели уведомлений, но и на меню значков панели задач.

Как видно на скриншоте, цветовая палитра меню действительно соответствует цвету нижней панели и использует градиенты, тогда как сейчас там наблюдается плоский серый оттенок. Пока это нововведение справедливо лишь для тёмной темы, но в будущем Microsoft наверняка перенесёт её и в стандартную светлую, ориентируясь на отзывы сообщества.

Акцентирование цветом изначально включено в настройках операционной системы: раздел «Персонализация» — «Цвета» — «Показывать акцентный цвет на следующих поверхностях» — «Пуск, панель задач и центр действий и строки заголовка», так что от пользователей не требуется дополнительных действий.

Желающие получать подобные обновления раньше других и не опасающиеся при этом возможных проблем, могут зарегистрироваться в программе Windows 10 Insiders.