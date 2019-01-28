Яндекс открыл набор в минскую Школу разработки интерфейсов

Яндекс совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники (БГУИР) открыл набор в Школу разработки интерфейсов в Минске.

Школа рассчитана на студентов вузов и начинающих специалистов, которые хотят заниматься фронтенд-разработкой и получать новые знания в этой области. Обучение в Школе бесплатное. Приём заявок продлится до 10 февраля 2019 года.

Программа обучения рассчитана на 2 месяца и включает в себя курс лекций и практических занятий, во время которых слушатели работают над проектами. Практику будут вести специалисты Яндекса – как работающие в минском офисе, так и в других странах. Для поступления в Школу нужно знать HTML, CSS и JavaScript, а также иметь опыт разработки интерфейсов.

Обучение начнётся 28 февраля и завершится 27 апреля. Лучшие выпускники будут приглашены на стажировку в Яндекс. Занятия будут проходить в минском офисе Яндекса: лекции - по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00, а практические занятия в субботу. Обучение в Школе можно совмещать с работой или учёбой.



Набор в Школу происходит на конкурсной основе. Чтобы стать слушателем, нужно заполнить анкету и выполнить тестовое задание.

Школа разработки интерфейсов проходит в Минске уже четвертый раз. Несколько выпускников Школы сейчас работают в минском офисе Яндекса.