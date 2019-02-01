Mozilla представила релизную версию браузера Firefox 65

Mozilla представила релизную версию браузера Firefox 65 для всех настольных платформ, а также ОС Android. Главным нововведением этой версии стал новый интерфейс управления блокировкой контента. В нём доступны 3 режима блокировки: стандартный, строгий и настраиваемый.

В первом варианте система будет блокировать домены, которые уличили в слежке за перемещениями пользователя. Второй вариант подразумевает блокировку всех систем отслеживания перемещений, сторонних Cookie и так далее. Это может нарушить работу некоторых сайтов. Наконец, третий режим позволяет вручную настраивать блокировку и очистку Cookie — на определённых сайтах или на всех.

Также в новой версии улучшен индикатор состояния блокировки, который отображается для каждого сайта и показывает статус блокировки, проблемы и ссылки. Последние дают возможность увидеть, для каких доменов заблокированы Cookie.

Также в 65-й сборке появилась возможность устанавливать несколько языковых наборов с возможностью переключения между ними. Настройки языка теперь меняются «на лету», потому больше не нужно искать именно локализованные версии браузера.

Появилась долгожданная поддержка формата изображений WebP, который разработали в Google. Он работает со статичными и анимированными изображениями, а также обеспечивает лучшее сжатие по сравнению с JPEG и PNG.

Для платформ Linux, Android и macOS по умолчанию активирована защита SSP (Stack Smashing Protection) для блокирования атак, связанных с переполнением буфера в стеке. А при закрытии окон система теперь выводит предупреждение вне зависимости от того, включена ли функция автоматического восстановления сеанса при перезапуске. Также улучшена работа блокировщика всплывающих окон.

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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