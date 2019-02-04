Пользователей Skype Classic принуждают переходить на Skype 8

Microsoft форсировала переход пользователей со Skype Classic на современную версию мессенджера.

Теперь при входе в мессенджер пользователей Skype 7.41.0.10101 встречает сообщение о том, что их приложение устарело и его нужно обновить. Если этого не сделать сразу, то после перезагрузки войти в него не получится, так как мессенджер будет наставить на обновлении.

К Skype Classic относится Skype 7 и все предшествующие выпуски. Пользователей данной редакции вынуждают переходить на восьмую версию сервиса, которая получила черты социальной сети, предлагает бесплатные HD-звонки, возможность делиться экраном, перетаскивать файлы и многое другое.