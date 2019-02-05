Viber обновил мессенджер

Viber представляет Viber 10 - обновленную версию мессенджера, с которой общение станет проще, а скорость обмена сообщениями увеличится в два раза.

Новые функции Viber 10 обеспечат дополнительную защиту личной информации и сделают общение между группами пользователей еще удобнее.

Чаты со скрытыми номерами в Viber позволяют общаться в мессенджере, не обмениваясь телефонными номерами. При этом пользователь может быть уверен, что при общении с незнакомыми людьми в сообществах не подвергает риску персональные данные. Для того, чтобы начать переписку, достаточно скопировать имя пользователя из сообщения в сообществе или из списка участников группы.

Групповые звонки в Viber дают возможность созваниваться с пятью пользователями одновременно. Сделать это можно, подключив собеседника к текущему вызову или совершив новый и добавив к нему участников группового чата. На данный момент групповые вызовы Viber доступны только в формате аудио, но в будущем можно создавать и видеочаты для нескольких пользователей. Также увеличится число пользователей, которых можно будет добавить в групповой аудиозвонок.

Масштабное обновление коснулось и других функций Viber:

Простая навигация. Безупречный и изящный интерфейс с тщательно продуманным дизайном позволяет легко ориентироваться в приложении и мгновенно совершать необходимое действие.

Удобный доступ к контенту. Все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества пользователя доступны в главном списке диалогов

Обновленный экран вызовов. Пользователи могут просматривать последние вызовы, переходить к списку контактов, а также управлять звонками Viber Out в одной вкладке.

Viber 10 будет доступен для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.