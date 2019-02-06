Facebook разрешил удалять сообщения

В Facebook Messenger появилась возможность удалять отправленные сообщения. Ранее эта функция была доступна только сотрудникам компании.

Однако удалять можно только сообщения, с момента отправки которых прошло не более 10 минут. В этом случае сообщение также исчезнет и у собеседников. У себя сообщения можно удалять без ограничений. Новшество уже работает в приложениях для iOS и Android.

Также Facebook работает над функцией, которая позволит отправлять личные сообщения из Instagram в Facebook. Изначально ее планируют опробовать на бизнес-аккаунтах.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года Facebook планирует реализовать возможность обмена сообщениями между всеми своими ключевыми сервисами, а именно WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.