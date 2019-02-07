В Skype добавили функцию размытия фона во время звонка

Microsoft добавила функцию размытия фона во время видеозвонка в Skype. Об этом говорится в блоге компании.

Включить и выключить эффект Blur можно в настройках во время звонка, передвинув тумблер Blur my background. Это функция доступна в последнем обновлении приложения для десктопов, уточнили в Microsoft. Размывать фон также можно в веб-версии и в мобильных приложениях, пишет TechCrunch, но пока эту функцию поддерживают не все устройства.

Для размытия сервис использует технологию искусственного интеллекта. который обучен распознавать человека на видео. При этом он «видит» волосы и руки, поэтому не размывает их изображение.