«Яндекс» объявил о запуске образовательного сервиса, который поможет любому желающему освоить востребованную среди технологических компаний профессию.

Новая платформа получила название «Яндекс.Практикум». Её главная задача заключается в том, чтобы помочь получить навыки программирования в различных областях.

Процесс обучения выглядит следующим образом. Сначала студенты читают материалы и выполняют задания по программированию в онлайн-тренажёре. В системе они сразу видят, если допустили ошибки в коде, а подсказки помогают их исправить. Материалы составлены таким образом, чтобы процесс их восприятия проходил без затруднений.

После изучения новой темы — каждые две недели — студенты выполняют самостоятельные задания из реальной практики разработчиков, которые проверяют специалисты платформы.

В настоящее время в рамках сервиса представлены две профессии — «Фронтенд-разработчик» и «Веб-разработчик». Кроме того, доступен вводный курс по аналитике данных. В дальнейшем количество профессий будет расширяться: появятся курсы по направлениям «Специалист по машинному обучению», «Специалист по нейросетям», «Дизайнер интерфейсов» и пр.

У каждого студента есть свой наставник — практикующий разработчик. Задача наставника — помогать ученику отслеживать прогресс, чтобы он мог успешно закончить обучение.

Программа в зависимости от направления длится 6–9 месяцев. Вводный 20-часовой курс бесплатен, а в дальнейшем стоимость составит от 60 тысяч рос. рублей в зависимости от выбранной специальности.