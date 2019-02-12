Viber запустит специальную функцию ко Дню всех влюбленных

Компания Viber объявила о запуске специальной функции ко Дню всех влюбленных: пользователи смогут отправлять друг другу видеосообщения, отображающиеся в форме сердца. Отправлять такие валентинки в мессенджере можно до 15 февраля.

Видеосообщение в форме сердца станет милым и забавным способом передать слова любви близким. Чтобы записать короткое 30-секундное видео, достаточно нажать кнопку записи - сообщение отправится, как только вы ее отпустите.

Новая опция пополнила коллекцию популярных функций Viber, позволяющих выразить свои чувства и эмоции. Среди возможностей - обмен стикерами, картинками в формате GIF и так называемыми «шаутами» - яркими сообщениями на цветном фоне.

Видеосообщения в форме сердца доступны в обновленной версии Viber 10.