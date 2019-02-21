В ЦЕРН разработали эмулятор первого в мире браузера

В CERN создали браузерный симулятор веб-обозревателя WorldWideWeb, которым может воспользоваться любой желающий, чтобы окунуться в прошлое.

Для открытия веб-страницы в браузере необходимо выбрать пункт Document в меню, затем выбрать Open from full document reference и ввести URL-адрес, например https://3dnews.ru. Внутри документа можно переходить по ссылкам с помощью двойного клика, как в Windows и Linux. При этом нет ни графики, ни элементов оформления — только текст и гипертекст.

В качестве основы разработчики использовали операционную систему NeXTSTEP с компьютера NeXT, чтобы взять из неё подходящие шрифты — Helvetica, Courier и Ohlfs. Также на сайте эмулятора есть инфографика о развитии сети с 1989 года, ключевых событиях в разработке веб-стандартов и так далее. А тут доступны инструкции.

При этом сам браузер умеет ещё и редактировать текст. Как утверждается, WorldWideWeb — это текстовый процессор, но со ссылками. Потому его можно использовать для чтения или в качестве минималистичного инструмента для записей. Также с его помощью можно писать HTML-код.