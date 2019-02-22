Белорусский Teslasuit получил престижную премию Future Unicorn Award

Создатели костюма виртуальной реальности из Беларуси удостоились престижной европейской премии Future Unicorn Award.

Награды получают компании из малого и среднего бизнеса, которые имеют потенциал стать технологическими гигантами. Победителей объявили в рамках конференции Master of Digital 2019 в Брюсселе.

Teslasuit - костюм для полного погружения в виртуальную реальность с обратной тактильной связью. Имеет встроенные системы, такие как система захвата движений и климат-контроля. В разработке система биометрического контроля.