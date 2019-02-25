Huawei представила новинки на MWC 2019

На Всемирном Мобильном Конгрессе 2019 в Барселоне компания HUAWEI представила ряд новых продуктов, включая обновлённый флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro, новые ноутбуки среднего ценового сегмента HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14, складной 5G-смартфон HUAWEI Mate X и 5G-роутер HUAWEI 5G CPE Pro на основе первого серийного мультирежимного чипсета Balong 5000.

Обновлённый флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro

На выставке MWC 2018 компания HUAWEI представила HUAWEI MateBook X Pro, первый ноутбук с экраном FullView. Сегодня на MWC 2019 HUAWEI представляет новый улучшенный HUAWEI MateBook X Pro. Он обладает всеми характеристиками флагмана: современный дизайн, инновации и умные технологии, высокая производительность и универсальные средства связи, которые поднимают планку требований к флагманскому ноутбуку на новую высоту.

HUAWEI MateBook X Pro оснащён 13.9-дюймовым FullView экраном с разрешением 3K Ultra и 91%-ным соотношением площади экрана и корпуса ноутбука. Кроме того, сенсорный слой с распознаванием 10 одновременных касаний и первая в мире технология скриншота жестами пальцев обеспечивают пользователям новый интуитивный способ взаимодействия со своим компьютером.

Высокую производительность HUAWEI MateBook X Pro обеспечивают процессор 8-го поколения Intel® Core™ i7-8565, дискретная видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250 GPU с 2 ГБ памяти GDDR5. Ноутбук также оснащён модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, высокоскоростным портом Thunderbolt™ 3 и аудиосистемой Dolby Atmos с технологией объёмного звучания.

Умные соединения и кросс-платформенные взаимодействия между устройствами являются основной универсального пользовательского опыта. Новый HUAWEI MateBook X Pro поддерживает технологию HUAWEI Share 3.0 с функцией OneHop , которая не только обеспечивает быстрый обмен фотографиями и видео между ноутбуками и смартфонами, но и распознаёт на изображениях символы, преобразуя их в текст. Запись с экрана стала простой как никогда ранее. Достаточно потрясти смартфон, а на экране компьютера напечатать PC HUAWEI Share, чтобы изображение с экрана ноутбука начало передаваться в мобильное устройство. HUAWEI также разработал уникальную функцию Clipboard Sharing, которая позволяет скопировать контент на одном устройстве и вставить его на другом, расположенном рядом. Таким образом, оба устройства могут работать с одним синхронизированным буфером памяти.

Ноутбуки среднего ценового сегмента HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14

Ноутбуки HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14 делают передовые технологии доступными для пользователей со средним достатком. В них сочетаются все качества продукции нового поколения: экраны FullView, высокая производительность, мобильность, высокое качество изготовления и современный дизайн. Устройства также предлагают пользователям новейшие умные средства взаимодействия между их компьютером и мобильными устройствами.

HUAWEI MateBook 14 обладает всеми основными характеристиками серии MateBook: экран FullView, высокое качество изготовления, утончённый дизайн, производительность.

HUAWEI MateBook 13 и HUAWEI MateBook 14 оснащены экранами FullView с удобным соотношением сторон 3:2, тонкими рамками и сенсорным слоем, распознающим до 10 одновременных касаний. Оба ноутбука поддерживают новые удобные функции, такие как скриншот жестами пальцев, подчёркивающие индивидуальность пользователя.

HUAWEI MateBook 14 оснащён высокопроизводительными компонентами: процессором Intel® Core™ i7-8565U 8-го поколения и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX250, но при этом не нагревается благодаря эффективной системе охлаждения с кулерами особой конструкции. Батарея ёмкостью 57.4 Вт*ч и энергосберегающие программные функции HUAWEI обеспечивают длительное время автономной работы.

HUAWEI MateBook 13, в свою очередь, совершенствует стандарты в области экрана, производительности и кросс-платформенных соединений среди 13-дюймовых ноутбуков среднеценового сегмента. Он также оснащён процессором Intel® Core™ i7-8565U 8-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX150 GPU и системой охлаждения на основе кулеров HUAWEI Shark Fin Fans 2.0, которая даже при интенсивной нагрузке эффективно отводит тепло и при этом работает бесшумно.

HUAWEI MateBook 13 оборудован FullView экраном с пропорциями 3:2 и соотношением площади экрана к площади ноутбука 88%, и также с сенсорным слоем, распознающим до 10 одновременных касаний.

Чтобы расширить возможности компьютеров HUAWEI, разработчики предложили умные средства их взаимодействия с мобильными устройствами: технологию HUAWEI Share 3.0, которая, благодаря функциям OneHop и Clipboard Sharing обеспечивает умное, быстрое и простое, кросс-платформенное взаимодействие ноутбуков и смартфонов. Среди других функций — скриншот жестами пальцев, кнопка включения с встроенным сканнером отпечатка пальца, технология Dolby Atmos®. Все они — для тех, кому требуется мгновенное подключение и универсальное взаимодействие всех устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

HUAWEI 5G CPE Pro приносит 5G в умные дома

Balong 5000 поддерживает целый ряд 5G-устройств, включая смартфоны, домашние широкополосные устройства, автомобильные системы и 5G-модули. Тем самым он обеспечивает пользователям 5G-связь в самых разных ситуациях.

Модем HUAWEI 5G CPE Pro, оснащённый чипсетом Balong 5000, поддерживает соединения стандартов 4G и 5G и задает новые стандарты для беспроводных модемов. Так, видеоклип объёмом 1 ГБ можно скачать всего за три секунды, а трансляция 8K-видео выполняется непрерывно, без каких-либо задержек. Модем HUAWEI 5G CPE Pro может применяться для суперскоростного широкополосного доступа не только в домах, но и в офисах компаний.

Используя новую технологию Wi-Fi 6, модем HUAWEI 5G CPE Pro обеспечивает скорость передачи данных до 4,8 Гбит/с. К тому же он является самым миниатюрным пользовательским телекоммуникационным устройством (CPE) и первым в мире устройством 5G CPE, которое поддерживает протоколы HUAWEI HiLink и переводит умные дома в 5G-эру.

В грядущей эпохе 5G компания HUAWEI обладает лидирующими позициями и возможностями для воплощения своей универсальной стратегии. Сейчас HUAWEI является единственным производителем полного спектра 5G-продукции, включая чипсеты, сети класса Edge и облачные сервисы. Компания I намерена расширять возможности 5G-связи, чтобы обеспечить для пользователей все преимущества по-настоящему универсальной «умной» жизни.