В WhatsApp добавят новую функцию

В мессенджере WhatsApp в рамках мер по борьбе со спамом введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Об этом пишет WABetaInfo.

Отмечается, что благодаря новой функции пользователь сможет выбирать, кто может добавлять его в чаты. В настройках конфиденциальности появится новая опция «Группы», в которой необходимо будет выбрать, кто может добавить пользователя в групповой чат — «Все», «Мои контакты» или «Никто». В настоящий момент любой пользователь может добавить другого в такой чат без его разрешения, указывает портал.

В настоящий момент эта функция в WhatsApp еще не доступна. Однако она появилась в тестовых версиях приложения для Android и iOS.