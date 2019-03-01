Space Challenges и Viber запустили проект для фанатов межгалактических миссий

Компания Viber совместно с сервисом Space Challenges объявила о запуске проекта для фанатов межгалактических миссий.

Spaceport Odyssey - образовательное приложение, которое предоставляет доступ к большой коллекции знаний в космических науках, публикуя видеозаписи и лекции от ведущих экспертов, компаний и исследовательских организаций. Платформа привлекает пользователей к участию в космических миссиях и приглашает в закрытые сообщества в Viber.

Чтобы отправиться в межгалактическое путешествие прямо сейчас скачайте уникальный набор стикеров Spaceport Odyssey Viber, и станьте подписчиком чат-бота Space Challenges.