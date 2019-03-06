Mozilla исправила ошибку 8-летней давности в Firefox

Одной из постоянных проблем браузеров на компьютерах и мобильных устройствах является нехватка оперативной памяти. Когда открыты десятки вкладок, занятый объём исчисляется в гигабайтах, а компьютер начинает «тормозить». Ещё одной причиной является современный «зоопарк» веб-стандартов и плохая оптимизация сайтов в принципе. Но, похоже, в Mozilla озаботились этим.

В Mozilla занялись проблемой, которая появилась 8 лет назад и не была решена до сих пор. Речь идёт о вопросе избыточного потребления оперативной памяти в браузере Firefox. Причина проста и банальна — неактивные вкладки продолжают работать «в фоне», поскольку в них может воспроизводиться музыка. Потому просто автоматически останавливать эти вкладки после определённого периода — не вариант.

В Mozilla предложили расширенное решение. Суть его в разделении вкладок на три категории:

Вкладки, которые не воспроизводят аудио и не закреплены;

вкладки, которые закреплены, но не воспроизводят звук;

вкладки, воспроизводящие музыку.

Исходя из этого, можно выбирать, какие из них останавливать, а какие — нет. Отметим, что соответствующее исправление уже добавлено в ночную версию Firefox 67. Для управления нужно использовать флаг browser.tabs.unloadOnLowMemory.