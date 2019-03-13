Microsoft внедрит в Windows 10 систему защиты от обновлений

В ОС Windows 10 появится штатный механизм защиты от сбоя системы после установки очередного обновления и появления сообщения о ее крахе – «синего экрана смерти». Microsoft сообщила на своем официальном сайте, что интегрирует соответствующую функцию в Windows 10 в одном из ближайших апдейтов – вероятно, в грядущем глобальном весеннем обновлении 19H1.

Разработка Microsoft не предполагает защиту от патчей, которые могут приводить к краху системы, еще на этапе скачивания – они по-прежнему будут устанавливаться, но пользователь будет избавлен от необходимости вручную удалять их и штудировать профильные сайты с информацией по восстановлению системы.

Новый инструмент очень востребован пользователями Windows 10 – обновления для этой системы нередко работают не совсем корректно и не так, как задумывали разработчики. Самой системе уже почти 4 года (она вышла 29 июля 2015 г.), и в течение своей жизни она регулярно получает некачественные апдейты.