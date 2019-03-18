«Яндекс» тестирует соцсеть «Аура»

В приложении «Яндекс» стала доступна социальная сеть «Аура», о чем компания сообщила на своем сайте. Как поясняет «Яндекс», в «Ауре» пользователь может найти людей с похожими увлечениями и хобби, поскольку видит публикации не только своих друзей, но и незнакомых людей, если искусственный интеллект считает, что эти материалы и люди могут быть ему интересны. Свои публикации пользователь может также показывать посторонним людям, фильтруя читателей по возрасту или местоположению.

Сейчас «Аура» доступна только в приложении «Яндекс» для iOS и Android. Публикации в ней демонстрируются по принципу соцсети для знакомств Tinder: те, которые нравятся, нужно «смахнуть» вправо, а которые нет — влево. Если публикация нравится большому количеству пользователей, она получает приоритет при показе. Количество подписчиков автора публикации при показе роли не играет.

В соцсети есть возможность присоединиться к сообществам по интересам и пообщаться с другими пользователями в личном чате. «Яндекс» обещает контролировать подлинность фотографий профиля и очищать публикации от ненормативной лексики, оскорблений, шокирующих фото и т. д.

Благодаря тому, что «Яндекс» располагает достаточной информацией об интересах своих пользователей, в «Ауре» не нужно прописывать свои увлечения и наполнять информацией профиль — искусственный интеллект уже и так знает о человеке достаточно, чтобы подобрать до него релевантные материалы.

Пока что соцсеть доступна в тестовом режиме только для сотрудников компании и их знакомых, пишет Roem.ru. На своем сайте «Яндекс» отмечает, что возможность приглашать друзей временно отключена.