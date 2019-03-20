Google добавит в Chrome защиту от слежки со стороны сайтов

Компания Google продолжает совершенствовать методы безопасности для своего браузера. Ведь на сегодняшний день есть множество способов шпионить за пользователями, используя веб-сайты, которые обращаются к определённым API-интерфейсам. Одним из способов, который появился несколько лет назад, стал анализ данных акселерометра смартфона. Для этого использовался API для работы с JavaScript. Такой метод позволял, в частности, определять, находится ли пользователь в машине или поезде, сколько времени он сидит без движения или наоборот ходит. Кроме того, с помощью распознавания походки можно было однозначно определить самого пользователя.

И потому в Google работает над тем, чтобы противостоять этой технологии. Сообщается, что там разрабатывают метод блокировки доступа веб-сайтов к данным гироскопа, акселерометра и датчика освещённости. Эта функция появилась в последней сборке Chrome Canary.

По умолчанию доступ к датчикам включён, однако теперь Chrome будет предупреждать о том, что тот или иной сайт пытается получить доступ к датчикам и сенсорам. Это позволит пользователю разрешать или запрещать работу с такими данными. При этом отмечается, что на Android можно заблокировать доступ к вашим данным о движении пока что на всех сайтах сразу. То есть функции «белого» и «чёрного списков» пока нет, хотя в будущем она может появиться.

При этом отметим, что в своё время Университетом Иллинойса было проведено исследование, которое подтвердило, что сайты вполне могут шпионить за пользователями через смартфоны. Отмечается, что считывание данных с акселерометров и гироскопов нужно владельцам веб-страниц или рекламодателям. Это позволять распознать пользователя и предложить ему таргетированную рекламу.

Как ожидается, в релизе новая возможность появится в Chrome 75.