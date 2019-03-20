Intel закрыла десятки опасных «дыр» в драйверах под Windows

Intel исправила два десятка уязвимостей в драйверах своих графических карт под Windows. В случае успешной эксплуатации наиболее серьезных из них злоумышленники могли бы повышать привилегии в локальной системе, красть данные или выводить устройство из строя. Однако обязательным условием «успеха» является локальный доступ к компьютерной системе. Критических уязвимостей среди исправленных нет.

Уязвимости выявлены как сотрудниками самой корпорации Intel, так и сторонними экспертами. Лишь две их них - CVE-2018-12214 и CVE-2018-12216 - были помечены как источники повышенной угрозы (high risk) с индексом CVSS 7.3 и 8.2; эти уязвимости позволяли повышать привилегии и запускать в системе произвольный код. CVE-2018-12214 может приводить к нарушению целостности памяти в драйвере режима ядра, а CVE-2018-12216 - это ошибка недостаточной проверки пользовательского ввода.

Угроза от остальных уязвимостей обозначена как малая и средняя. Все они также могут эксплуатироваться только локально.