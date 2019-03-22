Windows 7 не будет поддерживаться с января 2020 года

После 14 января 2020 года операционная система Windows 7 перестает обновляться, а техподдержка Microsoft перестанет ее обслуживать.

Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Выпустив операционную систему в 2009 году, корпорация обязалась поддерживать ее на протяжении 10 лет.



Корпорация порекомендовала своим клиентам отказаться от использования устаревшей Windows 7 и перейти на Windows 10. Как объяснили в блоге Microsoft, после прекращения поддержки операционная система продолжит работать, но компьютеры на Windows 7 станут более уязвимыми для вирусов и других атак.

