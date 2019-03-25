В личном чате Telegram теперь можно удалять любые сообщения

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения в личном чате, без ограничений по времени и даже отправленные собеседником. Об этом разработчики сообщили в своем блоге.

Подобная функция существовала уже два года, однако позволяла удалять только собственные сообщения и только в течение 2 суток после отправки. Теперь пользователи смогут удалять любые сообщения в любой момент, а личные переписки теперь можно удалить целиком у обоих собеседников. В Telegram заявили, что таким образом можно «лишить собеседников возможности доказать, что вы им что-то писали».

Позднее Павел Дуров объяснил нововведение необходимостью иметь возможность стереть информацию из прошлого, которая может быть интерпретирована неверно вне контекста. По его словам, команда Telegram отдает себе отчет, что такая функция нарушает постоянство содержимого переписок и может быть использована во вред, но «польза от контроля над цифровым отпечатком важнее».