В личном чате Telegram теперь можно удалять любые сообщения

В мессенджере Telegram появилась возможность удалять сообщения в личном чате, без ограничений по времени и даже отправленные собеседником. Об этом разработчики сообщили в своем блоге.
Подобная функция существовала уже два года, однако позволяла удалять только собственные сообщения и только в течение 2 суток после отправки. Теперь пользователи смогут удалять любые сообщения в любой момент, а личные переписки теперь можно удалить целиком у обоих собеседников. В Telegram заявили, что таким образом можно «лишить собеседников возможности доказать, что вы им что-то писали».
Позднее Павел Дуров объяснил нововведение необходимостью иметь возможность стереть информацию из прошлого, которая может быть интерпретирована неверно вне контекста. По его словам, команда Telegram отдает себе отчет, что такая функция нарушает постоянство содержимого переписок и может быть использована во вред, но «польза от контроля над цифровым отпечатком важнее».
За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей. Большинство логов общения хранится где-то во входящих других людей, вне нашего доступа. Отношения начинаются и подходят к концу, но история сообщений с бывшими друзьями и коллегами остаётся доступной навсегда.
Но это становится хуже. В течение следующих нескольких десятилетий объём нашей личной информации, хранимой нашими собеседниками, легко увеличится вчетверо.
Старое сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использовано против вас спустя десятилетия. Поспешное сообщение, отправленное девушке в школе, может настигнуть вас в 2030 году, когда вы решите избираться в мэры. Нам пора признать: несмотря на весь наш прогресс в шифровании и приватности, у нас очень небольшой контроль над нашими данными. Мы не можем отправиться в прошлое и удалить данные у других людей. Не могли. До сегодняшнего дня.
Павел Дуров, создатель Telegram
Комментарии
Нда. Печалит заход "с другой стороны". Вместо "прекратите писать фигню, думайте головой" - "вы можете стереть свою фигню"...
А имхо, это правильно. Я иногда нахожу свои старые коменты 10-15-20-летней давности и думаю по поводу некоторых из них: "Какой же я был дол****б". Хотя в момент написания я был уверен, что думаю головой. Надо давать возможность исправлять ошибки прошлого.