Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

Компания Intel анонсировала новое поколение решений для дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных решений Intel ориентировано для работы в облачных системах, сетевых инфраструктурах и приложениях интеллектуальной обработки больших массивов данных, включая технологии ИИ и 5G.

В линейке процессоров Xeon представлены новые процессоры Platinum 9200 семейства «Advanced Performance» (AP), насчитывающие до 56 вычислительных ядер и 112 вычислительных потоков. От чипов Xeon Scalable Processor (SP) они отличаются размещением двух вычислительных кристаллов Cascade Lake в одном процессором модуле.

Впервые такие чипы были представлены Intel в ноябре 2018 г. Тогда компании удалось создать 2-кристальную систему на базе 48 вычислительных ядер с 96 вычислительными потоками.

С выпуском нового семейства Xeon Platinum 9200 Intel побила собственный рекорд: теперь флагманский процессор Platinum 9282, выполненный на базе двух 28-ядерных модулей, обладает суммарно 56 вычислительными ядрами с 112 вычислительными потоками.

Обновленные процессоры Intel Xeon Scalable, по данным компании, также получили аппаратную оптимизацию под более чем 50 типов рабочих нагрузок, включая интегрированный модуль Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) для ускорения задач машинного обучения средствами ИИ, а также улучшенную поддержку «постоянной» памяти Intel Optane DC.

В список представленных новинок также вошла программируемая матрица (FPGA) Intel Agilex, выпускаемая с соблюдением норм техпроцесса 10 нм, которая представляет собой гибко настраиваемый аппаратный ускоритель для различных рабочих задач дата-центров.