Facebook потребовал у пользователей пароли от электронной почты

Пользователи Facebook обнаружили, что социальная сеть требует ввести пароль от сторонней электронной почты для активации профиля. На это обратило внимание издание The Daily Beast.

«Чтобы продолжить пользоваться Facebook, вам нужно подтвердить свою электронную почту», — цитируется сообщение соцсети. Форма запрашивает у пользователя пароль от этой электронной почты.

Сотрудники Facebook заверили, что соцсеть не хранит пароли от почты. Они пояснили, что пользователи могут обойти эту меру и активировать свою учетную запись другим способом, к примеру, через телефонный код или ссылку, отправленную по электронной почте. Эти параметры доступны во вкладке «Помощь».