В Viber появится новая функция

Viber объявил о запуске нового сервиса под названием «Местный Номер Viber» (Viber Local Number): услуга призвана сделать общение ещё более комфортным.

Новая функция позволяет оформить подписку на номер телефона, чтобы даже абоненты, у которых нет Viber, могли звонить и отправлять на него SMS-сообщения по «домашним» тарифам из любой точки мира. Иными словами, пользователи могут выбрать номер телефона в стране пребывания для автоматической переадресации звонков и сообщений на аккаунт в Viber.

Сервисом смогут воспользоваться абоненты по всему миру. На местный номер Viber можно получить неограниченное количество звонков и SMS-сообщений.

Новая функция доступна в мобильных приложениях Viber для устройств под управлением операционных систем Android и iOS. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть меню «Ещё» и выбрать «Местный номер Viber». Стоимость услуги составляет $4,99 в месяц. Но первые 10 тыс. подписчиков получат специальный бессрочный тариф за $1,99 в месяц.

Возможность оформить подписку на локальный номер телефона уже доступна в Великобритании, США и Канаде, а в ближайшем будущем появится и в других странах.

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