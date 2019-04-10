Mozilla тестирует новую функцию для Firefox

Mozilla тестирует новую антишпионскую функцию для браузера Firefox, которая не позволит веб-сайтам дактилоскопировать пользователей и отслеживать их по остаточным данным, которые могли остаться после удаления куков.

Также браузер будет автоматически блокировать скрипты крипто-майнеров для зашиты пользователей от злоумышленников. Однако опцию нужно активировать в настройках вручную.

Отметим, что даже после удаления куков сайты все еще могут отслеживать пользователей по уникальным отпечаткам, которые получается путем объединения нескольких небольших данных о конфигурации системы пользователя. Например, информации об операционной системе, размере экрана и системных шрифтах.

Все новшество уже доступны в бета-версии браузера.

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