В WhatsApp появился новый режим

Популярный мессенджер продолжает тестировать «режим отпуска», о котором мы периодически слышим с прошлого года. В нем постепенно появляются новые функции.

«Режим отпуска» позволит вам оставаться участником группы, но при этом «отключать» все уведомления от нее. Это также остановит их появление в верхней части вашего фида сообщений. По сути, он предлагает полное скрытие группы и любых связанных с ней активностей.

В последней бета-версии WhatsApp для Android (версия 2.19.101) архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка чатов. Вместо этого они получили свое собственное подменю для более удобного доступа. Это особенно полезно, если у вас есть множество чатов, и экономит время на прокрутку вниз.

«Режим отпуска» получил новое название — «Заглушить архивные чаты», что вернее отражает его суть. Новая функция предотвращает появление новых сообщений WhatsApp, которые обычно приводили к «разархивированию» групп. Раньше архивирование этому не мешало, а заглушенный чат по-прежнему оставался в верхней части списка.