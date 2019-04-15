Facebook хочет объединить чаты Messenger с основным приложением

Facebook может снова сделать функционал приложения Messenger частью основного приложения соцсети. Об этом сообщила в соцсети Twitter исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), приложив соответствующий скриншот. Предполагается, что объединение, о котором идет речь, произойдет до слияния WhatsApp, Instagram и Messenger в одну платформу, которое планирует компания.

После интеграции в приложении Facebook сохранится кнопка Messenger, но при нажатии на нее вместо запуска отдельного приложения будет открываться новая секция Facebook под названием «Чаты». Этот раздел будет содержать ограниченный набор функций, которые присутствуют в Messenger — там можно будет отправлять и получать сообщения.

Для совершения звонков, обмена фотографиями и отсылки реакции на сообщение нужно будет открывать уже сам Messenger. При этом оба приложения — Facebook и Messenger — продолжат свое существование.

На скриншоте Вонг показан новый дизайн приложения Facebook, выполненный в белом цвете. Впервые об этом дизайнерском решении стало известно в январе, а в марте появились первые фото. Этот дизайн Facebook очень похож на нынешний внешний вид Messenger, также в белом цвете, который компания сделала доступным для широкой аудитории в начале 2019 г.

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