Google Play получит поддержку одновременных загрузок

Сервис Google Play получит поддержку нескольких одновременных загрузок. Новшество уже тестируется и должно ускорить процесс обновления и скачивания приложений. На данный же момент сервис поддерживает только поочередную загрузку.

Новая функция позволит, например, одновременно загружать большую игру и обновлять более мелкие приложения.

Google Play – это официальный магазин и менеджер приложений для Android. В конце прошлого года сервис получил новый дизайн, а в начале этого года из каталога были удалены все майнеры криптовалют и приложения, которые необоснованное запрашивают доступ к контактной книге, журналу вызовов и прочим персональным данным.

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