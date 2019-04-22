Выпущен релиз новой версии Ubuntu — 19.04 «Disco Dingo». Готовые образы сформированы для всех редакций, включая Ubuntu Kylin (особая версия для Китая). В числе основных нововведений следует отметить параллельное существование X.Org и Wayland. При этом появилась возможность дробного масштабирования в виде экспериментальной функции. Причём она работает в обоих режимах.

Разработчики повысили производительность и отзывчивость рабочего стола, сделали более гладкую анимацию пиктограмм и масштабирования. В оболочке GNOME изменился мастер начальной настройки — теперь больше параметров вынесены на первый экран. Сама же оболочка обновлена до версии 3.32, а многие графические элементы и механизмы работы подверглись изменениям.

Также по умолчанию был активирован сервис Tracker, осуществляющий автоматическую индексацию файлов и отслеживающий последние обращения к файлам. Это напоминает механизмы в Windows и macOS.

Само ядро Linux обновили до версии 5.0. В этой сборке добавлена поддержка GPU AMD Radeon RX Vega и Intel Cannonlake, плат Raspberry Pi 3B/3B+ и SoC Qualcomm Snapdragon 845. Также была расширена поддержка USB 3.2 и Type-C, а в области экономии энергопотребления показатели улучшились. Обновились и другие инструменты, в том числе компиляторы языков программирования, эмулятор QEMU и все основные клиентские приложения.

В Kubuntu есть оболочка KDE Plasma 5.15 и набор приложений KDE Applications 18.12.3. Также теперь применяет двойной клик для открытия файлов и каталогов. Обычное для «Плазмы» поведение можно вернуть в настройках. Также для KDE Plasma доступен режим минимальной установки, который выбирается в инсталляторе. В нём устанавливается LibreOffice, Cantata, mpd и некоторые мультимедийные и сетевые приложения. Почтовой программы в этом режиме не ставится.

А в Ubuntu Budgie рабочий стол обновлён до версии Budgie 10.5. В этой сборке был переработан дизайн и компоновка рабочего стола, добавлена секция для быстрой установки snap-пакетов, а файловый менеджер Nautilus заменили на Nemo.

В Xubuntu и Lubuntu прекращена подготовка 32-разрядных сборок, хотя репозитории с пакетами для архитектуры i386 сохранены и поддержка есть. Также в базовую поставку Xubuntu включили GIMP, AptURL, LibreOffice Impress и Draw.

Ubuntu MATE продолжает работать с рабочим столом MATE 1.20. В него перенесли некоторые исправления и улучшения из MATE 1.22. Сама идея остаться на старой версии объясняется возможность несовместимостью с Debian 10. Потому во имя унификации пакетов с «десяткой» оставили старую сборку.

Это лишь основные изменения и нововведения версии. При этом отметим, что обновление уже можно скачать и установить, однако версия 19.04 не относится к категории LTS.

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