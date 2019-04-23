Xiaomi выпустила дешевые 4К-телевизоры

Компания Xiaomi обновила линейку смарт-телевизоров Mi TV, показав четыре модели различного уровня – ультрабюджетную, две топовых и одну среднего класса. Новинки различаются габаритами (от 32 до 60 дюймов), поддерживаемым разрешением (от HD до Ultra HD) и объемом встроенной памяти, а их стоимость, объявленная только для рынка Китая, варьируется от $165 до $600.

Обновленный модельный ряд умных телевизоров Xiaomi открывают модели с 32- и 43-дюймовым экранами. Самый компактный телевизор поддерживает разрешение HD (1366x768 точек) и оснащается 1 ГБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти. Телевизор побольше выдает изображение уже в формате Full HD (1920x1080 пикселей), а памяти в нем 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной.

Обе модели основаны на 64-битном процессоре, имеют встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi 2,4 ГГц и могут похвастаться аудиотехнологиями Dolby Audio + DTS HD. Стоят они, соответственно, $165 и $300.

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