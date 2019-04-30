Компания LG представила умный дом и новинки премиальной бытовой техники 2019

LG Electronics представила решения LG ThinQ AI в области искусственного интеллекта и интернета вещей, а также премиальную бытовую технику. Умный дом — популярное и востребованное решение по всему миру, которое также постепенно проникает в нашу жизнь.

LG следует глобальным тенденциям, представляя систему LG ThinQ AI, которая через Wi-Fi соединения объединяет в себе все устройства, производимые компанией. Центральное место в системе занимает новый телевизор на платформе Smart ThinQ AI, который выступает в качестве единого пользовательского интерфейса для консолидации всех умных-устройств в доме. Встроенная в телевизор панель управления умным домом контролирует все бытовые приборы, находящиеся в единой домашней сети. С ее помощью голосовыми командами вы можете поменять температуру в холодильнике, посмотреть статус работы стиральной машины.

Тему развития искусственного интеллекта поддержали и партнёры LG. «Искусственный интеллект – технология будущего, которая совсем скоро качественно преобразит жизнь всего человечества. И уже сегодня нам подвластно решение многих задач при помощи алгоритмов обучения. Так, LG Electronics использует глубинное обучение для преобразования картинки и звука в телевизорах «умным способом», а «Лаборатории Касперского» применяет методы машинного обучения для эффективного построения моделей, способных автоматически различать чистые и вредоносные файлы», – рассказывает антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов, принявший участие в конференции «Территория интеллекта от LG».

Поток арктической свежести в холодильниках LG с технологией DoorCooling+

В 2019 году компания LG представляет на рынке СНГ линейку холодильников с нижней морозильной камерой с технологией DoorCooling+. Благодаря LG DoorCooling+ хо­лодный воздух подается из верхней части холо­дильника равномерно и на 32% быстрее охлаждая внутри, в том числе полки двери, а значит дольше сохраняя качество любых продуктов и блюд. Мясо, рыба и овощи долго остают­ся свежими при соблюдении под­ходящих температурных режимов хранения: с помощью простого регулятора FRESHConverte можно выбрать нужную темпера­туру – от –2 °С до + 3 °С.

Также на качество хранящихся овощей и фруктов влияет влажность – в холодильниках LG ее оптималь­ный уровень обеспечивает зона свежести Fresh Balancer.

Просторная морозильная камера делает холодильник ещё удобнее за счёт увеличенных ящиков для хранения замороженных продуктов. Кроме того, холодильник с технологией Door Cooling+ отличается изящными линиями и продуманным использованием материалов. Бесшовный металлический сенсорный дисплей, скрытая прямоугольная ручка и мягкий свет ее светодиодной панели одновременно практичны и подчеркивают минимализм и элегантный дизайн холодильника.

LG думает о комфорте потребителей и делает все возможное, чтобы даже крупные предметы бытовой техники можно было удобно встроить в небольшие пространства домов, квартир. Так, полюбившийся всем холодильник InstaView Door-in-Door теперь представлен и с технологией LG DoorCooling+ и в более узком размере. Поэтому утонченный, стильный черный матовый холодильник шириной 835 мм с тонированным окном, которое становится прозрачным если по нему постучать дважды, теперь придется по душе даже обладателям небольших кухонных пространств. В остальном он сохранил все свои характеристики и важные функции, будь то складная полка, гигиенический фильтр или дополнительное отделение Door-in-Door для хранения наиболее часто востребованных продуктов.

Микроволновые печи LG NeoChef в новом цвете

Микроволновые печи LG NeoChef – это многофункциональные устройства, совмещающие в себе функции запекания, обжаривания, томления и приготовления на пару. Линейка печей в 2019 году обновляется моделями с новыми цветовыми решениями: пепельный белый, стальной серый или бежевый для моделей Соло (25 л), или черная сталь для конвекционной модели (39 л). Также теперь на российском рынке будет представлена новая встраиваемую рама для микроволновых печей LG NeoChef серебристого цвета.

Благодаря технологии Smart Inverter с высокой мощностью микроволн (до 1100 Вт) и точностью их управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более равномерно, с сохранением их вкуса и структуры.

Компания LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

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