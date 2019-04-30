Хакеры взламывали электронные ящики и воровали криптовалюты

В сети появляется все больше сообщений от пользователей почтовых сервисов Microsoft, которые лишились крупных сумм в Bitcoin. Для кражи цифровых денег хакеры использовали учетные записи почтовых систем Microsoft, таких как Outlook, Hotmail и MSN. О проблеме уже заявили несколько пострадавших держателей криптовалют, по данным портала Motherboard.

Один из пользователей почтового сервиса рассказал, что потерял чуть более 1 биткоина (почти $5400 по курсу на момент кражи). Хакеры использовали его учетную запись электронной почты для того, чтобы изменить пароль и получить доступ к аккаунту на бирже Kraken. Об этой же схеме сообщили и другие держатели криптовалют в Reddit.

После взлома злоумышленники настроили почтовый ящик таким образом, чтобы он автоматически пересылал на их адрес сообщения с бирж о выводе криптовалюты и смены пароля. Проблему пользователи обнаружили не сразу, а только после того, как проверили папки с удаленными письмами.

В конце марта цифровые деньги пользователей Windows и Mac оказались под угрозой — северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала приложение PowerShell, позволяющее управлять вредоносными программами на этих операционных системах. Спустя день после этого известия компания Group-IB сообщила о вирусе Gustuff, который угрожал 32 мобильным приложениям для хранения криптовалют и 100 крупнейшим банкам.

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