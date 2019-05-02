Facebook анонсировала крупное обновление Messenger

Разработчики Facebook анонсировали крупное обновление Facebook Messenger, которое, как утверждается, сделает программу быстрее и удобнее. Как утверждается, текущий 2019 год станет периодом кардинальных изменений для программы. В компании заявили, что новая версия будет ориентирована на конфиденциальность данных.

При этом отмечается, что, если бы социальную сеть создавали сегодня, то начали бы именно с системы обмена сообщениями. Это будет реализовано в рамках проекта Lightspeed, который подразумевает ускорение запуска программы и меньше места под установку. Заявлено, что приложение будет стартовать за 2 секунды и занимать менее 30 Мбайт места. Это будет достигнуто за счёт переписанного кода, то есть программа, по сути, будет новой.

Обещаны изменения и самой структуре приложения. К примеру, появится функция поиска различных материалов, касающихся тех людей, с которыми вы общаетесь больше всего. Правда, пока не ясно, как это будет сочетаться с защитой информации, ведь таким образом можно найти немало данных, в том числе компрометирующих. Также обещана новая возможность одновременного просмотра видео с другими пользователями.

При этом аналогичные функции получат клиенты Messenger Desktop для Windows и macOS, хотя десктопные версии выйдут позднее. Сроки выхода пока не уточняются.

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