В Firefox отключились расширения

Многие пользователи Firefox по всему миру лишились своего обычного набора расширений вследствие их внезапного отключения. Событие произошло после наступления 0 часов по UTC (Всемирное координированное время) 4 мая — ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей. В теории сертификат должен был обновиться неделю назад, но почему-то этого не произошло.

На данный момент существует как минимум один обходной путь, но им можно воспользоваться только при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly. Если заглянуть в раздел «about:config» и установить параметр xpinstall.signatures.required в значение False, тогда расширения снова начнут работать.=

Если же используется другая версия Firefox, есть способ временно исправить проблему, но пользователю придётся повторять её каждый раз при открытии браузера. Он предусматривает режим отладки расширений и загрузку вручную файлов .xpi для каждого из них.

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