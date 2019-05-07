Microsoft анонсировала Windows Terminal

Компания Microsoft анонсировала новую командную строку для Windows 10, получившую название Windows Terminal. Это приложение должно стать единым местом для работы с Power Shell, Командной строкой и подсистемой для Linux.

Terminal будет поддерживать работу с несколькими вкладками, кастомизацию, шрифты с аппаратным ускорением и другие интересные, невиданные ранее в командной строке возможности. Microsoft планирует дать доступ к Windows Terminal уже в следующем месяце, чтобы разработчики и энтузиасты могли оценить проделанные изменения.

Также Microsoft представила Windows Subsystem for Linux 2 – первый крупный апдейт подсистемы Linux. Новая версия содержит в себе «технологии, разработанные для Azure», которые теперь будут доступны на компьютерах с Windows 10, а также исправления и улучшения на основе самых популярных пользовательских отзывов. WSL 2 также должна в два раза ускорить тяжелые операции с файловой системой и другие ресурсоемкие задачи. Как и Windows Terminal, WSL 2 будет доступна инсайдерам в июне этого года.

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