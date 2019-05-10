Telegram добавил архивацию чатов. Теперь пользователь может очистить список чатов, отправив ненужные диалоги в архив и оставив в общем списке только актуальные контакты.

Архивные чаты с включенными уведомлениями возвращаются в общий список диалогов, когда в них приходит новое сообщение. Чаты без уведомлений останутся в архиве навсегда.

Архивная папка закреплена над остальными чатами, при желании её можно скрыть. Архив можно снова увидеть, потянув список чатов вниз. В архиве можно закрепить до 100 чатов, чтобы они были в том порядке, в котором пользователь хочет их видеть.

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