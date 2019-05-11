Под управлением Windows 10 работает свыше 900 миллионов устройств

На конференции Microsoft Build 2019, которая прошла в Сиэтле, компания Microsoft рассекретила статистику по количеству устройств, на которые установлена операционная система Windows 10.

На данный момент в мире насчитывается более 900 миллионов активных устройств на базе операционной системы Windows 10. При этом в ближайшее время Microsoft рассчитывает на дальнейший интенсивный рост.

В январе 2020 года заканчивается поддержка всё ещё популярной ОС Window 7 и компания уже начала напоминать пользователям о необходимости перехода на более новую Window 10.

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