Новая уязвимость затрагивает практически каждый чип Intel, произведённый с 2011 года

Специалисты по информационной безопасности обнаружили новую уязвимость в чипах Intel, которую можно использовать для кражи конфиденциальной информации непосредственно из процессора.

Исследователи назвали её «ZombieLoad». ZombieLoad — это атака побочного типа, нацеленная на чипы Intel, позволяющая хакерам эффективно использовать недостаток в их архитектуре для получения произвольных данных, но при этом она не даёт возможности внедрить и выполнить произвольный вредоносный код, таким образом использовать её как единственный инструмент для вторжения и взлома удаленных компьютеров невозможно.

Как сообщает Intel, ZombieLoad представляет из себя четыре ошибки в микрокоде их чипов, о которых исследователи сообщили компании всего месяц назад. Уязвимости подвержены практически все компьютеры с чипами Intel, выпущенными начиная с 2011 года. Чипы ARM и AMD данной уязвимости не подвержены.

ZombieLoad напоминает нашумевшие в прошлом Meltdown и Spectre, которые использовали ошибку в системе спекулятивного (опережающего) выполнения команд. Спекулятивное выполнение помогает процессорам в определённой степени предсказывать, что может понадобиться приложению или операционной системе в ближайшем будущем, благодаря чему приложение будет работать быстрее и эффективнее. Процессор вернёт результаты своих прогнозов, если они окажутся верными, или сбросит результаты выполнения, если прогноз оказался ложным. Как Meltdown, так и Spectre используют возможность злоупотребления этой функцией, чтобы получить прямой доступ к информации, которой оперирует процессор.

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