WhatsApp добавил возможность отправлять и получать криптовалюту

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут проводить транзакции в нескольких криптовалютах прямо в приложении. Ранее разработчики блокчейн-стартапа добавили такую возможность в Telegram и Facebook Messenger.

Разработчики бота Lite.lm из проекта Zulu Republic объявили о добавлении возможности перевода криптовалюты в мессенджере WhatsApp. Новый сервис поддерживает Bitcoin, Litecoin, Ethereum и нативный токен платформы стартапа ZTX.

Для того, чтобы отправлять и получать цифровые деньги в мессенджере, необходимо установить бот и следовать инструкциям. В программе можно настроить пароль, изменить язык и выбрать монету, которая будет использоваться по умолчанию.

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